ABD, Türk SİHA'larını konuşuyor! Dikkat çeken F-35 savaş uçağı detayı

Dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Karabağ'da büyük bir hayranlıkla izlediği Türk İHA'ları manşetlerden düşmüyor. ABD basını Türk İHA'larını gündeme taşıdı. ABD'de çıkan haberlerde Türkiye'nin ilk insansız hava muharebe aracı için gün saydığı belirtildi.

"Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı yapılacak"

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, söz konusu savaş uçağının öncelikli programları olduğunu söylediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar kavramsal tasarım aşamasının tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

"Proje, F-35 belirsizliğinin olduğu dönemde geldi"

Baykar'ın insansız savaş uçağı programının, Türkiye'nin yeni nesil F-35 savaş uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldiğine işaret edildi.

ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle F-35 programında üretici olarak yer alan Türkiye'nin ortaklığını askıya almıştı.

Son yıllarda savunma sanayiinde önemli hamleler yapan Türkiye'nin çalışmalarında Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ön plana çıkıyor. Sahada oyun değiştirici role sahip olan SİHA'lar, Libya ve Azerbaycan'da etkinliğini kanıtlayarak, adından söz ettirmeye devam etti. ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.