ABD'de gözler Harris-Trump düellosunda: İki rakip kafa kafaya çarpıştı! Bakın bu neyin övgüsü, neyin gururu

Donald Trump'ın Springfield'daki Haitili göçmenlerin evcil hayvanları yediğine dair iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu söylemler, göçmen karşıtı gruplar tarafından desteklenirken, şehirdeki gerilimi artırdı ve geçen hafta bir bombalı tehdit olayına yol açtı.

Donald Trump, başkanlık tartışmasında göçmenler hakkındaki son iddialarıyla ABD ve dünya gündemine oturdu. 78 yaşındaki eski başkan, Kamala Harris ile karşı karşıya geldiği televizyon tartışmasında, Springfield şehrine yerleşen Haitili göçmenlerin evcil hayvanları yediğini öne sürdü. "Oraya gelen insanlar, kedileri, köpekleri yiyor. Bu, ülkemizde olan bir şey" diyen Trump, sosyal medyada yayılan söylentileri alevlendirdi.

MODERATÖRDEN TRUMP'A TEPKİ

ABC’nin sunucusu David Muir, Trump'ın bu iddialarını hemen çürüttü. Muir, Springfield belediye başkanının bu tür olaylara dair güvenilir hiçbir rapor olmadığını belirtti. Hemen ardından yerel polis departmanı da göçmenlerin evcil hayvanlara zarar verdiğine dair herhangi bir rapor bulunmadığını açıkladı. Ancak Trump, bu açıklamalara rağmen ısrarla, "Televizyonda köpeğinin yemek için alındığını söyleyen insanlar gördüm" diyerek iddiasını tekrarladı.

NEO-NAZİLERDEN TRUMP'A DESTEK

Trump'ın göçmenlere yönelik sert söylemleri, Daily Mail'ın haberinde aşırı sağcı ve Neo-Nazi insanların bu söylemlerden güç aldıkları iddia edildi. Göçmenlere yönelik olumsuz görüşlerin büyümesiyle birlikte, Neo-Nazi gruplar ABD'de daha belirgin hale gelmeye başladı. Özellikle internet üzerinden organize olan bu gruplar, Trump'ın "Amerika'yı koruma" söylemini kendi ideolojileriyle birleştirdi.

Bu gruplar, Trump'ın kendi ideolojik amaçlarına uygun hale getirip, göçmenlerin ABD'deki beyaz Amerikalılara tehdit şeklinde bir propaganda yapıyorlar.

SUÇ ORANI YÜKSELDİ İDDİALARI

Trump’ın açıklamaları, Springfield’da Haitili göçmenlerin varlığıyla ilgili gerilimi daha da körükledi. Son üç yılda şehre yerleşen yaklaşık 15 bin Haitili göçmenin yarattığı demografik değişiklikler ve kültürel farklar, bazı şehir sakinlerinin tepkisine yol açtı. Şehirdeki göçmen topluluğu hakkında çeşitli suçlamalar ortaya atıldı. Örneğin, geçtiğimiz ay düzenlenen bir şehir meclisi toplantısında bir sakin, göçmenlerin şehirde araçlara çarptığını, parklarda ördekleri yakalayarak kestiğini ve bunları yediklerini iddia etti. Ayrıca, şehirdeki bazı sakinler, trafikte kazaların arttığını, suç oranlarının yükseldiğini ve göçmenlerin topluma uyum sağlayamadığını iddia ediyor.

Bu iddiaların çoğu kanıtlanmamış olsa da, şehirdeki bazı kişiler göçmenlerden rahatsızlıklarını dile getiriyor. Hatta, New York Post’un haberine göre, Springfield’da bir kişinin 911’i arayarak Haitili göçmenlerin kazları çaldığını bildirdiği bir kayıttan bahsedildi. Bu olay, bazı muhafazakar medya organlarında geniş yer buldu.

HAİTİLİ GÖÇMENLERİN AMERİKAN RÜYASI

Haitili göçmenler, ülkenin içinde bulunduğu yoksulluk ve şiddet ortamından kaçarak ABD’ye sığınan en büyük gruplardan biri. Göçmenlerin bir kısmı yasal çalışma izinleriyle Springfield’a yerleşmiş durumda, ancak göç hızının fazla olması ve kültürel farklar şehirdeki gerginliği artırıyor.

Haiti, 2023 yılı boyunca kanlı çete savaşları, açlık ve yoksullukla boğuşan bir ülke olarak göçmenlerin hızla ABD’ye sığınmasına neden oldu. Ancak Trump’ı göçmenleri hedef alan söylemleri, bazı vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı. 68 yaşındaki emekli Ken McGravy, Trump’ın iddialarının şehirdeki tansiyonu daha da artıracağını ve "kurşunların havada uçabileceğinden" endişe ettiğini söyledi.

GÖÇMEN TARTIŞMASIYLA ŞEKİLLENEN SEÇİM VAATLERİ

Trump’ın göçmen karşıtı söylemleri, 2024 seçim kampanyasının bel kemiğini oluşturdu. ABD’de yaklaşık 11 milyon kaçak göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor ve bu, Biden yönetiminin en çok eleştirildiği alanlardan biri. Trump, bu tartışmaları yeniden alevlendirerek, göçmenlik politikasını seçim sürecinde büyük bir konu haline getirmiş durumda.

BOMBA GERGİNLİĞİ

Trump’ın göçmenler hakkındaki sert iddiaları şehirde tansiyonu artırırken, Springfield’da geçtiğimiz hafta bir bombalı tehdit yapıldı. Tehdit, göçmen karşıtı ifadeler içeriyordu ve şehirdeki iki okul ile belediye binası kapatılmak zorunda kaldı. Bu olaylar, Springfield’da göçmenlerle ilgili gerginliğin daha da tırmandığını gösteriyor.