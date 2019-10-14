ABD TIR'larla göndermişti! Bırakıp kaçtılar Barış Pınarı Harekatı kapsamında ele geçirilen Tel Abyad ilçe merkezinde ABD tarafından TIR'larla terör örgütü YPG/PKK'ya gönderilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı şekilde devam ederken Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı. Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi. Bırakıp kaçtılar Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.