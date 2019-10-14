ABD TIR'larla göndermişti! Bırakıp kaçtılar
Barış Pınarı Harekatı kapsamında ele geçirilen Tel Abyad ilçe merkezinde ABD tarafından TIR'larla terör örgütü YPG/PKK'ya gönderilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.14 Ekim 2019 Pazartesi 11:59
Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı şekilde devam ederken Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı. Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bırakıp kaçtılar
Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
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