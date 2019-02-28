ABD Ticari Temsilcisi Lighthizer: "Çin’in ticari yapısının değişmesi için gümrük tehdidi sürmeli"

ABD Başkanı Donald Trmup’ın Çin Ticaret Baş Müzakerecisi Robert Lighthizer, dün ABD milletvekillerine yaptığı açıklamada, Washington ve Pekin’nin bir gümrük anlaşması yapması halinde bile ABD’nin Çin mallarına olan gümrük tehdidini sürdürmesine ihtiyaç olacağını söyledi.

ABD’nin Ticari Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasında bir ticari anlaşmanın yapılması için daha çok çalışmaya gerek olduğu uyarısında bulundu. Lighthizer, ABD Ticaret temsilcilerinin, Cuma günü Çin ihraç mallarına karşı uygulanması planlanan 200 milyar dolarlık gümrük vergi artışının ertelenmesi konusunda Trump’ın verdiği kararı uygulamak için harekete geçildiğini söyledi. ABD Ticaret Temsilcisi, daha sonra yaptığı açıklamada Çin ihraç mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılması tehdidinden vazgeçilmediğini belirtti.

Lighthizer, ABD ile Çin arasındaki ticari meselelerin çözümünde daha uzun bir yol olduğunu belirterek, Çin’in, Trump ve milletvekillerinin istediği yapısal siyasi değişime zorlanması için gümrük tariflerinin önemli bir araç olmaya devam edeceğini söyledi.

Lighthizer, ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın, Çin’in ABD’den mal ithalatını artırma sözüyle düzelmeyecek kadar ciddi olduğunu bunun için Çin’in yapısal değişime zorlanması gerektiğini söyledi.

ABD, Çin’i, Amerikan firmalarının Çin’de iş yapması için yerel iş ortaklarıyla teknoloji paylaşmaya zorlamakla suçlarken Çin böyle bir uygulaması olmadığını belirtiyor.

ABD’nin Çin ihraç mallarına uyguladığı gümrük vergilerini artırmasına Çin’in misilleme yapmasıyla finans piyasaları sarsılmış, tedarik zinciri kırılmış ve ABD’nin tarım ürünleri ihracı azalmıştı.Lighthizer daha önce yaptığı bir açıklamada "Gerçek olan bu tehdidin çok ama çok zaman sürmesidir. Gittikçe tırmanın iki taraflı ticari ilişkinin bir müzakere ile değişeceğini inanmak safdillik olur" demişti.

Çin, gelecek 6 yıl içinde ABD’den 1 trilyon 200 milyar daha fazla mal ithal edeceği sözü vermişti.