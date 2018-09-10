ABD ticarette de devre dışı kalacak

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti. Petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını belirten Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı.