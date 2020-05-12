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Dünya

ABD teravihten dönen Afgan Müslümanları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD savaş uçakları Afganistan'ın kuzeyinde teravih namazından sönen sivillere yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişi ölürken, 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:48:00 -
ABD teravihten dönen Afgan Müslümanları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afgan kaynakların aktardığı bilgilere göre Afganistan'ın Belh şehrinde yer alan Has Belh ilçe merkezinde ABD savaş uçakları dün gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Teravih namazından sonra tarlalarına giden sivilleri hedef alan hava saldırısında 9 kişi ölürken, 11 kişi de yaralandı.

MepaNews'te yer alan haberde, Kabil hükümeti güçleri vurulanların Taliban mensupları olduğunu iddia ederken, yerel kaynaklar ve bölge halkı bu iddiaları reddediyor.

Saldırının ardından bugün bölge halkı, öldürülen sivillerin cenaze namazlarıyla birlikte protesto gösterileri düzenledi.

Sokaklara dökülen ve katledilen sivillerin cesetlerini taşıyan bölge halkına Kabil hükümeti güçleri ateş açtı.

Açılan ateşte bir sivil hayatını kaybederken 5 sivilin de yaralandığı bildirildi.

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