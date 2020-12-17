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Aktüel ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Facebook'a İslomofobik paylaşımları daha hızlı engellemesi için çağrıda bulundu
Aktüel

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Facebook'a İslomofobik paylaşımları daha hızlı engellemesi için çağrıda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 01:15:11 -
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Facebook'a İslomofobik paylaşımları daha hızlı engellemesi için çağrıda bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, geniş kullanıcılara ulaşmadan önce, Müslüman karşıtı içeriklerin yasaklanması için Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup gönderdi.

Mektupta vekiller, Facebook'un Müslüman karşıtı içerikleri platformdan kaldırma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bu duruma bir çözüm talep etti.

Demokrat 30 vekilin imzasını taşıyan mektupta, "Facebook, çocuk pornosu ve aşırılıkçı şiddete ilişkin içeriklerin yüzde 99'unu zamanlıca engellediği için övünüyor. Platform aynı performansı, Müslüman karşıtı olan ya da bir etnik ya da dini grubu hedef alan nefret söylemi için de yapmalı." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta Facebook'un, söz konusu içerikleri geniş kitlelere ulaşmadan engellemeyi başaramaması nedeniyle platformun, Müslüman karşıtı gruplar için kötü niyetle kullanıldığı belirtildi.


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