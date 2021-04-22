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Dünya ABD Temsilciler Meclisi kritik tasarıyı kabul etti
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi kritik tasarıyı kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, başkanın, göçmenlere yönelik dini ayrımcılık sayılabilecek vize kısıtlaması getirmesini engelleyen bir yasa tasarısına 218 "evet", 208 vekil "hayır" oyu verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 02:08:00 -
ABD Temsilciler Meclisi kritik tasarıyı kabul etti

Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada Demokratların oylarıyla geçen tasarıya 218 vekil "evet", 208 vekil ise "hayır" oyu verdi. Oylamada sadece tek bir Cumhuriyetçi Meclis üyesi evet oyu kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelere getirdiği vize yasağı" benzeri düzenlemelerin başkanın uhdesinden tamamen çıkarılması amacıyla hazırlanan tasarı, Senato'da da kabul edilmesi halinde imzalanması için Başkan Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

Tasarıya tam destek veren Demokrat vekiller, göçmenlere verilen vizelerin herhangi bir inanç temeline göre yapılamayacağını ve Trump'ınkine benzer vize yasaklarının yeniden gündeme gelmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tasarının öncülüğünü yapan Demokrat California vekili Judy Chu, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir daha asla başkanın, sırf dinlerinden dolayı insanların ABD'ye gelmelerini yasaklayamayacağından emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Eski Başkan Trump, 20 Ocak 2017'de göreve başladığında nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelere vize yasağı getirmiş, söz konusu uygulama ABD mahkemelerine takılmıştı. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu vize düzenlemesinin kısmen uygulanabilmesine hükmetmişti.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden, görevinin ilk gününde bu vize yasağını kaldırdığını açıklamıştı.

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