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Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı
Ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 02:43:43 -
ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma" çağrısı üzerine gündeme gelen tasarı, 134'e karşı 275 oyla kabul edildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarmaya yönelik tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

- Cumhuriyetçiler daha önce karşı çıkmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, nakit yardımının yer aldığı Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketini 27 Aralık'ta imzalamıştı.

Kongrenin onayı ile kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.

Trump'ın çağrısı üzerine geçen hafta harekete geçen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişiminde bulunmuştu. Cumhuriyetçiler, Trump'ın çağrısına rağmen Demokratların teklifini reddetmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise konuyu pazartesi günü mecliste yeniden gündeme getireceğini bildirmişti.

Ekonomik destek paketinde, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılması öngörülmüştü.

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