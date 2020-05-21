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ABD, Tayvan'a 180 milyon dolarlık silah satışını onayladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'yi satışı durdurmaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:57:46 -
ABD, Tayvan'a 180 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a gelişmiş torpidoları da içeren 180 milyon dolar tutarında silah satışını onayladı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı, gelişmiş teknolojileri içeren 18 MK-48 Mod6 torpidolarının da aralarında bulunduğu 180 milyon dolar tutarındaki muhtemel silah satışını onayladı.

DSCA'nın, muhtemel satış için ABD Kongresine gerekli bilgilendirmeyi yaptığı kaydedilen açıklamada, Tayvan'ın talebi üzerine yapılacak satışın yedek parçalar, test ekipmanları, lojistik destek hizmetlerini kapsadığı belirtildi.

Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini desteklemek amacıyla yapılan satışın, ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği vurgulandı.

Silah satış onayının Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın adadaki iktidarının ikinci döneminin başlamasına denk gelmesi de dikkati çekti.

- Çin'den ABD'ye "silah satışını durdur" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında satışla ilgili Washington yönetimine tepki gösterdi.

"ABD'yi, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarına daha fazla zarar vermemesi için Tayvan’a silah satışını durdurmaya ve Tayvan-ABD askeri irtibatına son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Sözcü Cao, Washington yönetimine "Tek Çin" ilkesine uyma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Mike Pompeo dün de Tsai'a gönderdiği tebrik mektubunda Tayvan lideri için "başkan" ifadesini kullanmış, Çin Dışişleri Bakanlığı "Çin'in iç işlerine ciddi anlamda müdahale etmekle" suçladığı ABD'yi kınamıştı.

- Tayvan'ın statüsü 

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.











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