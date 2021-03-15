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Dünya ABD tarihinde ilk! Joe Biden'dan ilginç rekor
Dünya

ABD tarihinde ilk! Joe Biden'dan ilginç rekor

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç bir rekorun yeni sahibi oldu. Biden, geçen 100 senelik süre içinde göreve başladıktan sonra en uzun süre ile medyayla sorulu cevaplı toplantı düzenlemeyen ABD Başkanı olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:28:00 -
ABD tarihinde ilk! Joe Biden'dan ilginç rekor

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan Joe Biden, üzerinden geçen 7 haftaya rağmen henüz medya ile resmi bir görüşme etkinliği düzenlemedi.

Lakabı "Sessiz Cal" olan ABD'nin eski Başkanı Calvin Coolidge'den bu yana geçen 100 senelik dönemden sonra yeni başkanın basınla bir araya gelmediği en uzun süre olarak tarihe geçti.

Biden'ın selefi Donald Trump sadece bir hafta sonra, başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama ise 20 gün sonra ilk "Başkanlık basın konferansını" düzenlemişti.

Biden, adaylık sürecinde de, ikili röportajlar dışında, basının karşısına çıkmamaya özen gösteriyordu.

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