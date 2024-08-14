  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın

Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı

Rusya Türkiye'yi mi vuracak? Gizli belgeler gündemi sarstı, Türkiye'deki dört nokta geminin hedefinde

Otoyol projesinde yolsuzluk! 140 milyon Avro altındaki teklifi bozmaya çalışıyorlar

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı

Türk mühendis F-35'in gizli sırrını ifşa etti: Biz olmazsak uçamaz

Mücahitler katil İsrail'e kabusu yaşattı

CHP teşkilatında kavga! Birbirlerini böyle dövdüler

Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Dünya ABD, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu kaldırdı
Dünya

ABD, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu kaldırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 10:51:00 -
ABD, Suudi Arabistan’a silah ambargosunu kaldırdı

ABD, Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle Suudi Arabistan'a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdığını açıkladı.

Son dönemde İsrail'in saldırgan politikaları nedeniyle giderek ısından Orta Doğu'da dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a uygulanan ambargoyu resmen kaldırdığı duyuruldu.

"ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Bu gelişme hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, gazetecilere verdiği demeçte, "Suudi Arabistan, ABD’nin stratejik açıdan önemli bir ortağı olmayı sürdürüyor ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KONVANSİYONEL SİLAHLAR DA KAPSAMA ALINABİLİR

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, ambargonun kaldırılmasıyla birlikte Suudi Arabistan’a hava ve kara hedeflerine yönelik saldırı amaçlı mühimmat transferi konusunda görüşmelerin hız kazanacağını belirtti. Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, yeni mühimmatların yanı sıra potansiyel konvansiyonel silah transferlerinin de yeniden değerlendirilmesi için çalışmaların başlatılacağını vurguladı. Bu adımlar, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

YEMEN'DE SİVİL KAYIPLAR ARTINCA SİLAH YASAĞI GELDİ

Suudi Arabistan’a uygulanan ambargonun kaldırılması, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2021 yılında görevine başlamasıyla birlikte uygulanan politikadaki değişikliğe işaret ediyor. 2021 yılında Başkan Biden, Suudi Arabistan’a yönelik insan haklarını vurgulayan ve yalnızca "savunma" amaçlı silahlar gönderilmesini kapsayan bir politika uygulanacağını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Washington yönetimi, Yemen İç Savaşı sırasında bölgedeki Husi güçlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında sivillerin öldürülmesinden dolayı Suudi Arabistan’a ambargo uyguluyordu. Ancak Birleşmiş Milletler, ABD’nin büyük desteğiyle birlikte 2022 başlarında büyük ölçüde geçerli bir ateşkes anlaşması imzalayarak, bölgedeki çatışmaları sonlandırdı.

Bu ateşkes anlaşmasının ardından Suudi Arabistan’ın, Yemen’e tek bir hava saldırısı gerçekleştirmediğinin altını çizen Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, “Suudiler anlaşmanın kendilerine düşen kısmını yerine getirdiler ve biz de üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

BAE ve Suudi Arabistan'ın tutumu herkesi çileden çıkardı!
BAE ve Suudi Arabistan'ın tutumu herkesi çileden çıkardı!

Ekonomi

BAE ve Suudi Arabistan'ın tutumu herkesi çileden çıkardı!

Suudi Arabistan'dan 'derhal ülkeyi terk edin' çağrısı!
Suudi Arabistan'dan 'derhal ülkeyi terk edin' çağrısı!

Dünya

Suudi Arabistan'dan 'derhal ülkeyi terk edin' çağrısı!

Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün, İsrail’in safına geçti! Elbet kıracağız bir gün bu ihanet kelepçesini
Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün, İsrail’in safına geçti! Elbet kıracağız bir gün bu ihanet kelepçesini

Medya

Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün, İsrail’in safına geçti! Elbet kıracağız bir gün bu ihanet kelepçesini

Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı
Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı

Dünya

Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Parası bitince mi? ABDnin bütçesi Türkiyenin 50 katı ve her sene bütçe fazlası veriyorlar Türkiye bütçesinin 3 katı kadar. Ne parası bitmesi?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23