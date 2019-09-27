0553 313 94 23

ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aramco tesislerine düzenlenen saldırı nedeniyle Suudi Arabistan’a 200 asker, bir Patriot hava savunma bataryası ve 4 kısa menzilli radar sistemi sevk edileceğini açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:54
ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderecek

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların ışığında ve onların talebi üzerine, Bakan Mark Esper, ABD'nin krallığa şu ekipmanları sevk edileceğini duyurdu: Bir Patriot bataryası, 4 sentinel radar ve yaklaşık 200 asker" dedi.

Hoffman, bu sevkiyatın, Suudi Arabistan'ın sivil ve askeri alt yapılarını korumaya yönelik hava ve füze savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanın ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdiğini kaydeden Sözcü, "Bakan ayrıca, sevkiyata hazır emri için ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdi. Bunları sevk etmek konusunda henüz herhangi bir karar yokken bu kuvvetler harbe hazırlık durumu sağlayacaktır. Bu ek kuvvet, 2 Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'ni de kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Hoffman, bu adımların ABD'nin ortaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Diğer ülkeler de İran'ın getirdiği felaketleri dile getirdi ve onlara da Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemek için uluslararası çabalara destek vermesi çağrısında bulunuyoruz" vurgusu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:54
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan
  3. Patriot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamanlı annelerden HDP binası önünde bekleyen annelere destek
    1. Karamanlı annelerden HDP binası..
    2. ABD Suudi Arabistan'a Patriot gönderecek
    3. Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı..
    4. CHP'den kopup AK Parti'yle yakınlaşma..
    5. Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    6. İran çıkışını dünyaya böyle..
    7. HDP'lilerden evlat nöbetindeki..
    8. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt..
    9. AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım..
    10. Depremin şiddeti nasıl ölçülür?
    11. Kenan Şahinbaş Tarihi 'Afyon..
    12. Ahşap şiş Adana kebabının lezzetini..
    13. Yeni vergilendirme halk otobüsçülerini..
    14. İsot üretiminde çalışan kadınlar..
    15. Okul bahçesini 'macera park' gibi..
    16. Okul çağındaki çocuklara düzenli süt..
    17. Teslim olan teröristlerden HDP itirafı
    18. Doğalgaza zam gelecek mi?
    19. Sağlık personeli alımı sözleşmeli..
    20. Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı
    21. Karamanoğlu Ahmet Bey olma
    22. Herç ile hayatlar felç
    23. Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu
    25. Kamu bankalarından otomotivcilere..
    26. Memur alimi kamu memur alımı, kamu..
    27. Deprem anında telefon nasıl..
    28. İşte telefon şebekelerinin kilitlenme..
    29. Benzinde 26 kuruş indirim
    30. Unifree yönetimine üst düzey atama
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’