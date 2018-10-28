ABD Suriye'de sivilleri vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesinde Susa köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynakların Suriye devlet haber ajansı SANA'ya verdiği bilgiye göre, ABD komutasındaki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları köyde bir evi bombaladı.

Kaynaklar bombardıman sonucunda, evde bulunan anne ve babanın yanı sıra iki çocuğu ile köy ahalisinden bir vatandaş olmak üzere toplam 5 sivil vatandaşın öldüğünü bildirdi.

Koalisyon daha önce de Susa'yı bombalayarak sivillerin ölümüne yol açmıştı. ABD'li yetkililer, saldırılarda sivillerin öldüğü haberleri reddederek hedefin sadece IŞİD olduğunu savunuyor.