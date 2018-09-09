Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da yapılan Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" kapsamında temaslarını tamamlayarak, özel uçak "CAN" ile Ankara'ya gelişinde gazetecilerle sohbet etti.

Bir tarafta siyasi çözüm arayışları, diğer tarafta İdlib'de yaşanan gelişmeler. Türkiye, Rusya ve İran bu kritik dönemde "Suriye" için biraraya geldi.

Astana ruhuna vurgu yapan Erdoğan, "İdlib'deki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesini şüphesiz ki biz de destekliyoruz. Burada atılacak her tür adımın Astana sürecinin ruhuna uygun olması ve üç garantör ülkenin de mutabakatına dayanması gerekir. Bütün dünyanın yakından takip ettiği İdlib konusunda olumlu bir netice alacağımıza inanıyorum. Ateşkes rejiminin sürdürülmesi konusunda mutabakat önemli." dedi.

İdlib'e yönelik olası bir operasyon ve göç dalgası

İdlib'e yönelik olası bir operasyon ve göç dalgasını ihtimalini değerlendiren Erdoğan şunları kaydetti:

Nusra gibi unsurlar bahane gösterilerek sivillere yönelik saldırıları kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Bu, büyük bir insani drama ve yeni bir göç dalgasına da neden olur. Türkiye bunun bedelini ödemek durumunda kalmamalıdır.

"Türkiye sahada oldu bittilere izin vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sahada oldu bittilere izin vermeyeceğini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla gösterdiğini vurguladı.

İran'ın Türkiye'den Fırat'ın doğusu ile ilgili beklentilerini de değerlendirdi.

Erdoğan, "Bizim orada konsolosluk açma suretiyle süreci hızlandıralım diye beklentileri var. Ama bizim şu anda oralarda konsolosluk açma niyetimiz yok. Onlar sonraki işler. Anayasa, seçim, bir defa netleşsin ondan sonra bunları düşünme noktasına geliriz." ifadelerini kullandı.

"ABD Suriye'de olanları tribünden izliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de olup bitenleri tribünden seyreden bir seyirci konumunda olduğunu belirtti. "ABD hiçbir sözünü tutmadı. Şimdi de teröristleri petrolle besliyor." dedi.

Erdoğan, Suriye'deki mevcut yönetimle işbirliği konusuna kapıları kapattı.

Türkiye'nin sadece Suriye halkıyla ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunlar da ağırlıklı olarak ılımlı muhaliflerdir. Ama Terör gruplarıyla değil. Ha, seçim yapılır, yeni anayasa ile beraber halkın seçtiği bir iktidar iş başına gelir, o ayrı mesele. Biz tabi Esed'i hiç konuşmuyoruz. Bütün mesele, oradaki seçmen potansiyelini ortaya çıkarmak. Temennimiz odur ki inşallah Suriye'nin çilesi biter." değerlendirmesinde bulundu.