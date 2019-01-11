"ABD Suriye'de kalmak istiyor"

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İlk olarak Trump'ın Twitter mesajlarını, ikinci olarak da Twitter'da mesaj yayınlandıktan hemen sonra yapılan yorumları esas alarak çıkarımda bulunuyoruz. Bugün itibarıyla, çekilmelerine rağmen kalmak için bahane aradıkları izlenimi oluştu" dedi.

ABD'nin Suriye stratejisini görmek istediklerini ve uluslararası toplumun bunu bilmeye hakkı olduğunu kaydeden Zaharova, "Washington'ın resmi stratejisini görmediğimiz için onların Suriye'den çıkacağından sizin kadar emin değilim" diye ekledi.