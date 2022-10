ABD, Suriye’de kalmak için Yunan kozunu oynuyor

Amerika ve Avrupa Birliği’nin kışkırtmasıyla Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’nde tahriklerine devam eden Yunanistan gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Yunanistan’ın ABD ve AB’nin desteğiyle Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Adalara yerleştirilen askeri birlikler, silah, mühimmat ve tahkimatlar bir bir kaydediliyor. Ege’de olası bir tehlikeye karşı Türk ordusu gerekli tüm hazırlıkları tamamlamış durumda hazır tutuluyor.

Batılı abileri olmazsa Yunanistan bir hiç!

Yunanistan’ın tavrını değerlendiren Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları dile getirdi: “Yunanistan, ABD’nin ve Batı’nın desteği olmadan Türkiye karşısında güçsüz kalacağının farkında. Amerika da Suriye’deki harekatı durdurabilmek için Yunanistan’ı sahaya sürdü. Çünkü bölgede çok büyük yatırımları var bunları kaybetmek istemiyor. Yunanistan ile durum hangi boyuta gider, ABD ile ne noktada yüz yüze geliriz bunu Suriye belirleyecek. Harekat yapıldığı an başka bir ABD başka bir Yunanistan görebiliriz. En kötü senaryo, karasularını 12 mile çıkartan bir Yunanistan görebiliriz. Türk Ordusu her daima hazır durumda bekliyor. Ordumuz komandosuyla diğer birlikleriyle her an savaşabilecek bir durumda hazır vaziyette bekliyor. Sadece burada gün ve saat belli değil buna Amerika ve Yunanistan karar verecek savaşmayı göze alıyor mu, almıyor mu? Eğer Amerika harekatı durduramaz ise bir anda karasularını 12 mile çıkaran Yunanistan görebiliriz, o durumda biz gemilerle girer, ‘gel çıkarabiliyorsan çıkar’ deriz, bu gücümüz her zaman var. Tabii ki bu en kötü senaryo. Masada çözülecek bir sorun yok zaten hukuksuz bir şekilde adaları silahlandırıyorlar. Zaten adaların silahlandırması uluslararası hukuka aykırı. Bu belgeli, delilli bir durum bunu her yere de duyuruldu. Yunanistan’a dur diyecek bir tepki yok, aksine destekliyorlar. Bunun için bu işlerin masada çözüleceğine ihtimal vermiyorum.”

Sahada güz bizde bunun farkındalar

Batı’nın Yunanistan’ı maşa olarak kullandığını ama bir yere gelindiğinde yalnız bırakacaklarını belirten Başbuğ, şöyle devam etti: “Biz sahada gücümüzü gösterip, Yunanistan’a yalnızlığını hissettirir, Atina’ya bu gücüde gösterirsek Yunanistan tası tarağı toplar kaçar. Şu ana kadar batıdan aldığı destekle ayakta durmaya çalışıyor, ‘ben varım’ demeye getiriyor ama batı desteğini bir yere kadar verebilir, işler bir noktaya geldiğinde Batı da tası tarağı toplar gider, Ukrayna’da olduğu gibi.

Yunanistan’ın gittiği yol yol değil ama Yunanistan bunu bilmiyor, farkında değil. Suriye’de yapılacak bir harekat geleceği yönlendirecek, biçimlendirecek. Amerika buradan çıkıtığı zaman bir daha buraya giremeyeceğini biliyor. Yılların yatırımı milyarlarca doları orada duruyor. Bu nedenle Türkiye’yi harekattan caydırmak için bir takım hamleler yapıyor. Yunanistan bunlardan biri, bizim kararlılığımız karşısında tutunamazlar. Güç, saha, zaman her türlü avantaj bizde. Biz pozisyonumuzu bozmuyoruz, dik duruşumuza devam ediyoruz. Bundan dolayı da şimdiye kadar hatasız buralara kadar geldik.”