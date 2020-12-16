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Aktüel ABD, Suriye'de BMGK kararı ile uyumlu olmayan seçimleri tanımayacak
Aktüel

ABD, Suriye'de BMGK kararı ile uyumlu olmayan seçimleri tanımayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:55:01 -
ABD, Suriye'de BMGK kararı ile uyumlu olmayan seçimleri tanımayacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Suriye'de rejimin 2021'de yapmayı planladığı "düzmece" seçimlerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile uyumlu olmadığı sürece ne ABD ne de uluslararası toplum tarafından tanınacağını söyledi.

Craft, BMGK'de yaptığı konuşmada, Suriye'de rejime ve Rusya'ya anayasanın hazırlanmasında ilerleme kaydedilmesi çağrısı yaptı.

Rejimi Anayasa Komitesinin çalışmalarını ertelemek ve 2021'de "düzmece" başkanlık seçimleri için zaman kazanmaya çalışmakla suçlayan Craft, "Suriye'deki seçimler BMGK'nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu olmadığı sürece ne ABD ne de uluslararası toplumca tanınacak.'' dedi.

- Türkiye'den BMGK'ye Babüsselame sınır kapısını insani yardımların girişine tekrar açma çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Suriye'deki insani durumun süren çatışmalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kötüye gitmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeybatısına son bir ayda Türkiye üzerinden Cilvegözü karşısındaki Babülhava sınır kapısından yaklaşık 300 konvoy insani yardım ulaştırıldığını belirten Sinirlioğlu, kuzeybatıdaki kısıtlı insani yardım alanının Babüsselame sınır kapısının kapalı olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Sinirlioğlu BMGK'ye, kapanan Babüsselame sınır kapısını insani yardımların girişine tekrar açması çağrısı yaptı.



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