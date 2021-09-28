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Dünya ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti
Dünya

ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

ABD, Pentagon’a bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini duyurdu. Füzenin, sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:26:00 -
ABD, sesten beş kat hızlı hipersonik füzesini test etti

DARPA, ABD Hava Kuvvetleri'yle birlikte testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füzenin, oksijen açısından zengin atmosferde en iyi şekilde çalıştığını ve sesten 5 kat daha fazla hıza ulaştığını belirtti.

Dün yapılan açıklamada ayrıca füzenin özellikleri sayesinde hız ve manevra kabiliyetinin zamanında tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi. Hipersonik füze, uçağa yerleştirilen Hipersonik Hava-Soluyan Silah konsepti (HAWC) aracılığıyla uçağın kanadının altından fırlatıldı.

Pentagon, testin 2013’ten itibaren bu tip silah sınıfının ilki olduğunu belirtti.

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