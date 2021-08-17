ABD servis etti! 150 kişilik uçakta 640 Afgan

Afganistan'da Taliban'ın kısa sürede başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından tahliyeler başladı. Kaçmak isteyen binlerce kişi havalimanına akın etti. Kaos öylesine büyüdü ki, uçağın kanatlarındaki bölmelere bile binerek kaçmak isteyenler oldu.

150 kişilik uçağa 640 kişi bindirildi

Güvenlik noktalarını aşan yüzlerce Afgan uçaklara hücum etti. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi. Çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Afganistan'da 640 kişi, ABD ordusuna ait 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçmayı başardı. ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermedi.

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Pazar gece saatlerinde çekildiği belirtilen kare ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Defense One dergisine verildi. Söz konusu kare sosyal medyayasın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce defa paylaşılan fotoğraf viral oldu.

Havalanan uçaktan düşen 2 kişi ölmüştü

Taliban'ın yönetime el koyduğu Afganistan'da dün havalimanına akın eden vatandaşların pistte ilerleyen uçaklara tutunarak kaçmaya çalıştıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Bir uçağın iniş takımlarına tutunarak havalanan 2 kişinin ise uçak havalandıktan sonra düşüp can verdiği görülmüştü.