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ABD Senatosundan Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepki

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı konusunda Beyaz Saray ile aynı fikirde olmayan bazı ABD'li kongre üyeleri karara tepki gösterdi- Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham:- "Amerika'nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Beşşar Esed rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur"- Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio:- "Karar şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata" - Karara destek veren ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui:- "Ne Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz"

20 Aralık 2018 Perşembe 00:07
ABD Senatosundan Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepki

WASHINGTON (AA) - ABD'li bazı kongre üyeleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki gösterdi.

Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin ABD için bölgede ve dünyada "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ileri sürerek, "Amerika'nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Beşşar Esed rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur." ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu.

ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da kararın şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

- Temsilciler Meclisi üyesinden destek

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui ise alınan karardan memnun olduğunu belirterek, "Ne (eski Başkan Barack Obama) Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 00:07
  1. ABD Kongresi
  2. ABD Senatosu
  3. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Marco Rubio
  4. ABD'li Senatör Lindsey Graham
  5. Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui

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