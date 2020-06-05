ABD Senatosuna Kuzey Akım 2 projesini hedef alan yeni bir tasarı sunuldu

ABD Senatosuna Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı sunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan "Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Artırma Yasası" başlıklı tasarıya her iki partinin de destek verdiği biliniyor.

Tasarıda, söz konusu projenin, Moskova'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki ekonomik ve siyasi etkisini artıracağına vurgu yapılırken, proje kapsamında su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan ve projeye kredi veren tüm şirket ve bankalara yaptırım istendi.

Diğer yandan projelerde yer alan gemilere ekipman ve donanım desteği veren şirketlerin de hedef alınacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Cruz, su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan herkesin "derhal ve yıkıcı yaptırımlarla" karşılacağını belirtirken, Senatör Shaheen ise, Kuzey Akım 2 projesinin, başta Ukrayna olmak üzere Avrupa'nın bağımsızlığını tehlikeye attığını ve Avrupa'nın Rusya tarafından "sömürülmesine" kapı araladığını söyledi.

Tasarının, Başkan Donald Trump'ın masasına gitmeden önce ilk etapta Senato'dan, daha sonra ise Temsilciler Meclisinden geçmesi gerekiyor.

Çalışmalar devam ediyor

Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin işletmecisi Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, yaklaşık 20 gemiyle Kuzey Akım 2 için Baltık Denizi'nde boru döşeme çalışmalarının devam edildiği ve şimdiye dek 200 kilometrelik boru hattı döşendiği kaydedilmişti.

Projenin inşaat rotasında yer alan ülkelerden Almanya, Finlandiya ve İsveç, projeye ilişkin inşaat izinlerini bir süre önce vermişti.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin, inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.