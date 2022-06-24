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Gündem ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı
Gündem

ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

ABD'de silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeren silah düzenlemesi yasası Senato'da kabul edilerek, Temsilciler Meclisi'nin onayına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 07:15:00 -
ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı. AA'nın haberine göre; tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

Silah alma yaşı 21'e çıkarılacak

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

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