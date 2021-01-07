ABD Senatosu Parlamenteri'nin odası yağmalandı
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre Binası'na yapılan işgal girişimi sırasında, ABD Senatosu Parlamenteri Elizabeth MacDonough'ın odası da yağmalandı. Odanın görüntüleri, kaosun büyüklüğünü gözler önüne serdi.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, giderayak ülkeyi karıştırdı. Joe Biden’ın başkanlığının kongrede onaylanacağı gün binlerce Trump yanlısı gösterici sokağa indi. ABD Kongre Binası’nı basan protestocular, binayı işgal etmeye çalıştı.
Yaşanan kargaşa sırasında 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca polis ve protestocu yaralandı. Olaylar sırasında 50’den fazla kişinin tutuklandığı da açıklandı.
Kongre Binası’nı işgal girişimi sırasında, ABD Senatosu Parlamenteri Elizabeth MacDonough’ın odası da yağmalandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, binada yaşanan kaosun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Parlamenter Elizabeth MacDonough’ın Senato'daki görevi, kural, usül gibi konularda yol göstermek olarak belirtilebilir.