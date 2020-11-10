ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını açıkladı.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yapılan seçimlerde olası usulsüzlükleri araştırmak istemesinin “yüzde 100 hakkı olduğunu” söyledi.
McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını, Kamala Harris’i de başkan yardımcısı olarak tanımadığını vurguladı.