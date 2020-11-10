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Dünya ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 00:26:00 -
ABD Senatosu da kazan kaldırdı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yapılan seçimlerde olası usulsüzlükleri araştırmak istemesinin “yüzde 100 hakkı olduğunu” söyledi.

McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını, Kamala Harris’i de başkan yardımcısı olarak tanımadığını vurguladı.

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