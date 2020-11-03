ABD senato seçim sonuçları

Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Mevcut sistemde, "bölünmüş Kongre" ile yönetilen ABD'de, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde, 2018'deki ara seçimlerde Demokratlar çoğunluğu yakalamıştı.

Mecliste 232 Demokrat, 197 Cumhuriyetçi ve 1 Liberteryan vekil bulunurken, 5 koltuk ise çeşitli nedenlerle boş durumda.

Federal göreve gelecek kişilerin nihai onayını veren 100 sandalyeli Senatoda ise şu anda çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Senatoda Cumhuriyetçilerin 53 koltuğu, Demokratların 45 koltuğu, Demokratlarla hareket eden bağımsızların da 2 koltuğu bulunuyor.

Senatonun Cumhuriyetçilerin elinde bulunması, görevindeki 4 yılı boyunca Trump'a birçok adayının onaylanması sürecinde kolaylık sağlarken, geçen şubatta Trump'ı, hakkındaki azil soruşturmasından aklayan da yine Senato oldu.

ABD senato seçimleri

eçimlerde 12 Demokrat senatör ve 23 Cumhuriyetçi senatörün koltuğu için de seçmenler oy kullanacak.

RCP'teki anketlerin ortalamasına göre, Demokratların Senatoda en az 45 koltuğu, Cumhuriyetçilerin ise 46 koltuğu kazanmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 9 koltuğun kaderi ise Senatoda çoğunluğun kimin elinde olacağını belirleyecek. Söz konusu 7 koltuk için Arizona, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde iki partinin senatör adayları arasında başa baş giden bir yarış göze çarpıyor.

Senato yarışında kıyasıya mücadele eden önemli isimlerden birisi de Türkiye ile ilişkilerde de gündeme gelen Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham. 2002'den bu yana senatörlük görevini üstlenen Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison ile eşit bir yarış götürüyor.

Rutgers Üniversitesi Amerikan Kadın ve Siyaset Merkezinin yaptığı bir araştırma, ülkede bugüne kadar rekor sayıda kadının Temsilciler Meclisi üyeliği için yarıştığını ortaya koydu.

Merkezin araştırmasına göre, 204'ü Demokrat, 94'ü ise Cumhuriyetçi olmak üzere 298 kadın, bu yılki seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi olmak için yarışıyor.

2018'deki ara seçimleri kazanarak, Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın vekilleri olan Ilhan Omar ve Rashida Tlaib yeniden adaylığını açıklarken, New Jersey'in Amerikan Kongresi için ilk Müslüman kadın adayı da 27 yaşındaki Amani Al Khatathbeh oldu.