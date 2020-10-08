ABD seçimleri: Oylar güvende mi?

Güvenlik birimlerinin direktörleri, Başkan Donald Trump'ın sürekli dile getirdiği “posta yoluyla oy kullanımında usulsüzlük olabileceği” ifadelerinin aksi yönünde bildiri olarak değerlendirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, "Oyunuzu korumak" başlıklı ortak videoda konuştu.

Gelecek ay, demokrasimizin temelini oluşturan özgür ve adil seçimde oy verme hakkımızı kullanacaklarını belirten Wray, "Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sesinizin önemli olduğunu ve bunun seçim güvenliği ve oyunuzu muhafaza etmenin bizim için en önemli önceliklerimizden biri olduğuna emin olun." açıklamasında bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) seçim altyapısına, kötü niyetli yabancı müdahalelere, dolandırıcılığa ve seçmeni sindirme gibi seçimle alakalı suçlara karşı birinci dereceden kurum olduğunu söyleyen Direktör Christopher Wray, dış müdahalelere veya halkın güvenini sarsan suçlara göz yummayacaklarını belirtti.