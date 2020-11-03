ABD seçim sonuçları, tüm dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Trump ve Biden'ın yarıştığı seçimde, Biden anketlere göre rakibi karşısında önde görünürken, sonuçlarında normale nazaran daha uzun süreçte açıklanacağı tahmin ediliyor. ABD seçim sonuçları saat saat kaçta belli olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" seçim süreci yaşanan ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

ABD seçim sonuçları saat saat kaçta belli olacak?

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkta oy kullanma işlemi, geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı.

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.

2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.

Oylamada kim önde?

Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Küçük nüfuslu köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.