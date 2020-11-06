ABD seçim sonuçları canlı takip!

ABD'de yakın tarihin en "kritik" seçimleri olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, Nevada, Georgia ve Pensilvanya'da öne geçti. Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak.

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda.

ABD seçim sonuçları son gelişmeler

17.40: Demokrat aday Joe Biden'ın Pensilvanya'da öne geçmesiyle birlikte başta sosyal medya olmak üzere tüm dünyada seçimin bittiğ; Bİden'ın yarışı kazandığı görüşü hakim oldu. Trump'ın kampanya ekibinden ise hemen flaş bir açıklama geldi. Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada 'Biden'ın seçimi kazandığı algısı yanıltıcı. Bu iddianın dayandırıldığı 4 eyalette sonuçlar henüz belli olmaktan çok uzak. Bu seçin halen bitmiş değil!' denildi.

16.54 :Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD başkanlık yaşından gözler kilit eyalet Pensilvanya'dan şoke eden bir son dakika haberi geldi. Reuters'da yer alan habere göre Biden Pensilvanya'da öne geçti. Sayımda son duruma göre Biden Pensilvanya'da 5 bin 587 oyla Trump'ın önüne geçmiş durumda. Eyalette oyların %98'i sayılmış durumda.

15.10: Joe Biden Georgia'da üstünlüğü az farkla da olsa sağladı ancak başkanlık yarışının bir diğer kilit eyaleti Pennsylvania'da da yarış kıran kırana geçiyor.

Trump, Biden karşısında 18 bin oy önde görünüyor ancak postayla kullanılan oyların sayımı sürdükçe farkın kapanma ihtimali var.

12.55 : ABD başkanlık seçimlerinde sonucu etkileyecek eyaletlerden Georgia'da Biden farkı kapatarak öne geçti. Biden'ın eyaletteki mevcut sayımlara göre Trump'ın 917 oy önünde olduğu görülüyor.

Demokrat Parti adayı Biden 2,449,371 oy alırken, Trump 2,448,454 oya sahip. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette, Biden yüzde 49,39 oy alırken, Trump yüzde 49,37 oy oranına sahip görünüyor.

Eğer Biden eyalette seçimleri kazanabilirse 1972'den beri birkaç istisna dışında Cumhuriyetçi adaylara oy veren eyalette önemli bir eşiği aşmış olacak.

Öte yandan eyaletteki 'yeniden sayım' kurallarını bu noktada hatırlamakta fayda var.

Kaybeden aday, eğer oy toplamları arasındaki fark yüzde 0,5'in altındaysa yeniden sayım talep edebiliyor. Yeniden sayım talebinin oy sayımı sonuçlandıktan sonra iki gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Georgia'nın Seçici Kurul'a gidecek 16 delegesi bulunuyor. Biden, oy sayımının sonuçlandığı eyaletlere göre 253 delegeye ulaşırken, Trump 214 delegede kalıyor. Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada gibi kritik eyaletlerin sonuçları henüz bu hesaba dahil edilmedi.

11.55 : Arizona, Pennsylvania, Georgia ve Nevada eyaletlerinde devam eden oy sayımları, ABD seçiminde ipi hangi adayın göğüsleyeceğini belirleyecek.

Arizona'da ve Nevada'da Joe Biden yarışı önde götürüyor. Her iki eyalette de Donald Trump ekibinin yoğun hukuki çabaları var.

Pennsylvania ve Georgia'da ise Trump mevcut sonuçlarda önde görünüyor. Öte yandan iki eyalette de Biden'ın aradaki farkı kapatmakta olduğu bildiriliyor.

Georgia'da fark 463 oy civarında ve Biden aradaki farkı kapatmaya devam ediyor.

Pennsylvania'da da fark 18 bine indi. Eyalette postayla gönderilen oylarda Biden'ın büyük üstünlüğü olduğu bildiriliyor. Oy sayımları gün boyunca devam edecek.

Son dakika: ABD seçiminde dengeler değişti Biden geriden gelip öne geçti

11.25 : Bazı eyaletlerde oy sayımları devam ederken, sosyal medya platformu Facebook, seçimin sonuçlarına ilişkin tahminleri ABC, CBS, Fox, NBC, CNN ve AP gibi basın kuruluşlarını kaynak göstererek duyuracağını açıkladı.

Sosyal medya platformu sahibi olduğu Instagram'da da aynı uygulamayı hayata geçirecek.

Aynı zamanda Facebook, seçimde galip gelen adayların gönderilerini de etiketleneceğini duyurdu.

10.50 : ABD'de oy sayımının sürdüğü kritik eyaletlerden Pennsylvania'nın Philadelphia kentinde polis, oy sayım merkezine saldırı hazırlığı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Amerikan ABC News televizyonu bir grup kişinin, muhtemelen bir ailenin, Virginia'dan Hummer SUV tipi bir ciple oy sayım merkezine gidip saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasının soruşturulduğunu bildirdi.

ABC News'in haberine göre bir kişi gözaltına alındı, polis araca el koydu. Seçici Kurul'a 20 delege gönderecek Pennsylvania'da şu ana kadar oyların yüzde 95'i sayıldı.

Donald Trump eyalette önde. Ancak Trump ile Biden arasındaki oy farkı 19 binin altına indi.

10.20 : Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı yeni mesajında Demokrat Partililerin Senato'da kontrolü ele geçirmek için çalıştıklarını belirtip başkanlığın hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldiğini yazdı. "Biz kazanacağız" diyen Trump, seçim itirazlarına Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, seçimlere günler kala Anayasa Mahkemesi'ne kendi seçtiği yeni üye Amy Coney Barrett'ı atamıştı.

09.35 : Washington Post gazetesi, kıyasıya yarış sürerken gizli servisin Beyaz Saray'a daha yakın olan Joe Biden'a ek güvenlik gönderdiğini duyurdu. Washington Post, konuyla ilgili bilgisi olan iki kişiye dayanarak, gizli servisin eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı korumak için bugünden itibaren Deleware’deki Wilmington kentine takviye gönderme kararı aldığını bildirdi.

Gizli servise yakın kaynaklara göre, Biden'ın kampanya ekibinin, Demokrat adayın Wilmington Kongre Merkezi’ni en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve Cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği uyarısında bulunmaları üzerine bu karar alındı.

Gizli servisi sözcüsü Catherine Milhoan, ajansın koruduğu başkan veya adaylar için güvenlik planlamasını kamuya açık bir şekilde tartışmadığını vurgulayarak yorum yapmayı reddetti.

09.20 : ABD'de tüm gözler dört eyalete çevrildi, peki bu eyaletlerde kaç oyun daha sayılması gerekiyor?

Georgia: TSİ 08.00 itibarıyla 15.000 açılmamış oy bulunuyor.

Nevada: Nevada’da sayılması gereken 190.000 oy daha bulunuyor

Pennsylvania: Eyalette sayılacak 220.000 oy daha var

Arizona: Eyaleti kazananın belli olması için 220.000 oyun daha sayılması gerekiyor

08.15 : Demokrat aday Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona'da oy sayımı ilerledikçe, eyaletin en büyük şehri Phoenix'teki seçim merkezinin önünde toplanan Trump destekçilerinin sayısı artıyor.