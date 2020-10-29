ABD başkanı kim olur? | ABD'de 59. başkanını 3 Kasım'da seçecek. Seçimlerde Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden yarışacak. Peki, ABD seçimlerini kim kazanır? Anketlere göre kim başkan olur Trump mı Biden mı?

ABD seçim sonuçları ABD’de kim kazanır Trump mı Biden mi?

ABD 59. başkanını 3 Kasım Salı günü seçecek. Seçimlerde Donald Trump ile Joe Biden kozlarını paylaşacak. Milyonlarca kişi yarışta kimin avantajlı olduğunu merak ediyor. Anketlere göre Joe Biden yarışı önde götürüyor. Ancak 2016 yılında anketlerin yanlış çıkması sebebiyle bu konuda kimse net bir görüş öne süremiyor.

Trump'ın koronavirüs salgınındaki tutumu sebebiyle oylarını kaybedeceği de kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

Posta yolunya oy kullanılacak?

ABD'de seçim kanunlarına göre bir seçmen, belirli durumlarda seçim sandığına gitmeden uzaktan posta yoluyla oy kullanabiliyor. Kovid-19 salgınına kadar ABD'de sadece birkaç eyaletteki seçmenler, sandığa gitmeden posta yoluyla oy kullanıyorlardı.

Ülkedeki birçok eyalet ise geçerli bir mazereti olan seçmenlere (yurt dışında bulunmak, hastalık, mecburi görev, askerlik gibi) önceden başvuruda bulunmak kaydıyla posta yoluyla oy kullanma seçeneğini sunuyor. Az sayıdaki eyalet ise herhangi bir mazeret belirtmeden de sadece başvuru yapılması durumunda söz konusu seçmenlere postayla oy kullandırıyor.

Ülkeyi vuran Kovid-19 salgını ise tüm bu yerleşik geleneği önemli ölçüde etkilemiş durumda. Salgını zaten "geçerli bir mazeret" olarak kabul eden birçok eyalet, tüm seçmenlerinin herhangi bir başvuruda bulunmasalar bile sandık başına gitmeden posta yoluyla oy kullanabilmesinin önünü açtı.

ABD başkanı ne zaman açıklanacak?

Başkanlık seçimi 3 Kasım Salı günü yapılacak. Seçmenlerin büyük kısmı posta yoluyla oylarını kullanacak. Ancak başkanlık sonuçlarının açıklanması ABD'de uzun sürüyor. Tüm eyaletlerin sonuçları resmen onaylamasının 10-11 Kasım tarihlerini bulacağı konuşuluyor. 14 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyesi, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermeli. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.

3 Kasım'da yapılacak seçimlerde seçilen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, 3 Ocak'ta yemin ederek görevlerine başlayacak.

6 Ocak'ta ise hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Üyeleri, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda bir araya gelecek.

Tüm bu takvimin normal olarak işlemesi durumunda, ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.