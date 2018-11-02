ABD Savunma Bakanlığından Akar-Mattis görüşmesi açıklaması

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki bakanın başta terörle mücadele ve Suriye'deki durum olmak üzere ikili konuları ele aldığını belirtti.

Pahon, "Bakanlar, ABD ve Türk kuvvetlerinin, dün Münbiç'in kuzey batısında gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olduğu konusunda mutabık kaldılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD, haziran ayından bu yana Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç bölgesinde 60 bağımsız koordineli devriye yaptıktan sonra, dün ilk kez bölgede ortak devriye düzenlemişti.