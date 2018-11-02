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ABD Savunma Bakanlığından Akar-Mattis görüşmesi açıklaması

Pentagon, Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in telefon görüşmesinde, Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin, Münbiç'te yürüttüğü ilk ortak devriyenin, sınırda tansiyonu düşürmek, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak açısından önemli bir hamle olduğunu vurguladıklarını açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 21:54
ABD Savunma Bakanlığından Akar-Mattis görüşmesi açıklaması

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki bakanın başta terörle mücadele ve Suriye'deki durum olmak üzere ikili konuları ele aldığını belirtti.

Pahon, "Bakanlar, ABD ve Türk kuvvetlerinin, dün Münbiç'in kuzey batısında gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olduğu konusunda mutabık kaldılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD, haziran ayından bu yana Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç bölgesinde 60 bağımsız koordineli devriye yaptıktan sonra, dün ilk kez bölgede ortak devriye düzenlemişti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:54
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Milli Savunma Bakanı
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Hulusi Akar
  5. Jim Mattis
  6. Türkiye
  7. Amerika
  8. Münbiç
  9. Surıye
  10. Suriye
  11. ABD

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