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Siyaset

ABD Savunma Bakanı Esper’den NATO ülkelerine: "Çin ve Rusya’ya bağımlılığı azaltın"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda müttefik ülkelere Çin ile Rusya’ya tıbbi ve telekomünikasyon malzemelerine yönelik bağımlılığın azaltılması konusunda çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:19:36 -
ABD Savunma Bakanı Esper’den NATO ülkelerine: "Çin ve Rusya’ya bağımlılığı azaltın"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda müttefik ülkelere Çin ile Rusya’ya tıbbi ve telekomünikasyon malzemelerine yönelik bağımlılığın azaltılması konusunda çağrıda bulundu.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerine askeri hazırlığın sürdürülmesi, yabancı yatırımların doğrudan korunması, Çin ve Rusya’ya tıbbi ekipman, telekomünikasyon ve diğer ihtiyaçlar konusunda olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade etti.



ABD ile Rusya arasında karşılıklı alışveriş devam ediyor


ABD ve Rusya, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş birliği yapmaya devam ediyor. Rusya salgının başlangıcında ABD’ye tıbbi malzeme göndermişti. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 30 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından ventilatörler ve kişisel koruma ekipmanı da dahil olmak üzere Rusya’dan tıbbi malzeme satın almıştı.

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