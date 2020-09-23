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Aktüel ABD Savunma Bakanı Esper İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü
Aktüel

ABD Savunma Bakanı Esper İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 08:40:51 -
ABD Savunma Bakanı Esper İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile Pentagon'da görüştü.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Esper, İsrail'in askeri üstünlüğüne destek vermeye devam ettiğini vurguladı." ifadesi dikkat çekti.

İki bakanın, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ve iki ülkenin iş birliğini ele aldıkları belirtilen açıklamada, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının bölge güvenliği açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendirildiği kaydedildi.

BAE İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istiyor.

İsrail bu teklife karşı çıkarken ABD Başkanı Donald Trump bunda bir sorun görmediğini belirtmişti.

ABD yasalarına göre İsrail'in askeri üstünlüğüne zarar verecek herhangi bir silahın bölge ülkelerine satılması yasak.

Esper'in "İsrail'in askeri üstünlüğüne destek" ifadesini Pentagon'un BAE'ye F-35 uçaklarının satışına taraf olmadığını ima etmek üzere kullandığı yorumları yapılıyor.

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