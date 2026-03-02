  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya ABD Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı: İran’da rejim değişti! Sıra İran halkında...
Dünya

ABD Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı: İran’da rejim değişti! Sıra İran halkında...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı: İran’da rejim değişti! Sıra İran halkında...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hegseth “Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti. İran halkı umarım bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump İranlılara artık onların vaktinin geldiğini söyledi" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Biz defalarca barışın yolunu denedik ama tekrar tekrar reddedildik. Bizi oyaladılar. Müzakerelere yanaşmadılar. Füze stoklarını güçlendirdiler.

Başkan Trump bu oyunları oynamıyor.

Operasyonumuz çok hassas ilerliyor. Artık nükleer silahları yok.

Bizim hedeflerimiz gerçekçi hedefler. İran halkı umarım bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump İranlılara artık onların vaktinin geldiğini söyledi.

Bu durum bir Irak değil, bu bir savaş değil. Bu operasyon yıkıcı ve kararlı bir misyon. Füze tehdidini yok etmek. İsrail'e minnettarız. Yetenekli ortaklarımız onlar.

Hiçbir angajman kurallarına bakmadık, siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybetmek istemedik.

Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti."

1
Yorumlar

Ahmet

Bukadar saçma salak bi konuşma görmedim bunlar ne konuştuğunu bile farkında olamayan kan etmekten beyin hücreleri tortullasmis vampirimsi geri zekalılar,bunları kimse uyanmıyor mu abd ki millet bu açıklamaya götu ile güler diye

Şeref

Size ne bir ülkenin hali ,rejimi ! size bu cesareti verenler önünüzde el pençe duran sözde özgür ülkeler ! Sıra kendilerine gelince ah vah edecek , yeter bu canilik ,barbarlık ,hadbilmezlik, dünya seyrediyor, yazıklar olsun
