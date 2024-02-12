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Dünya ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırıldı ama pes etmedi! Ardından dikkat çeken açıklama: Artık risk yok!
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırıldı ama pes etmedi! Ardından dikkat çeken açıklama: Artık risk yok!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 02:02:00 - 2024-02-12 02:12:02
ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırıldı ama pes etmedi! Ardından dikkat çeken açıklama: Artık risk yok!

Vatandaşlar, "Arılar yok olursa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan araştırmanın ardından, "Arılar yok olursa ne olur?" sorusuna yanıt bulundu. İşte detaylar...

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, nükseden mesane sorunu nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, yaptığı açıklamada, Austin'in Pazar günü "acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle" yeniden hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ryder, "Şu anda Bakan, ofisinin işlev ve görevlerini sürdürüyor. Gerekmesi durumunda Bakan Yardımcısı, Bakan'ın görev ve sorumluluklarını üstlenmeye hazırdır." dedi.

Pentagon Sözcüsü, Bakan Austin'in, "belirlenmiş ve belirlenmemiş görevlerini yerine getirmek için gerekli olan iletişim sistemlerini" kaldırıldığı hastaneye beraberinde taşıdığını belirtti.

Ryder, Austin'in, "bilincini hiç kaybetmediğinin ve anestezi altına alınmadığının" altını çizdi, durumunun iyiye gittiğini vurgulandı.
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KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından 9 Ocak’ta yapılan açıklamada Austin’e aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulduğu, 22 Aralık’ta kanser ameliyatı olduğu ve daha sonra taburcu edildiği belirtilmişti. Austin’in ameliyatın ardından 1 Ocak’ta "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği duyurulmuştu. Pentagon’dan 15 Ocak’ta yapılan son açıklamada ise Austin’in hastaneden taburcu olduğu, bir süre istirahat edeceği ve uzaktan çalışacağı belirtilmişti. Austin'in hastalığını gizlemesi ülkede tartışma yaratırken kendisi daha sonra kamuoyundan özür dilediği bir açıklama yapmıştı.

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