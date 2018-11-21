ABD, savaşın fitilini ateşledi! Çin'i kızdıracak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen ekonomi danışmanlarından biri olan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çıkarılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

"Çin kötü niyetli davranıyor"

BBC'ye konuşan Hassett, Çin'in bir DTÖ üyesi olarak kötü niyetli davrandığını savundu.

Hassett, BBC'ye demecinde ayrıca Başkan Trump'ın uluslararası ticarette sert oynama stratejisinin çalışmakta olduğunu da belirtti.