ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı! Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne ait taarruz uçağı A-10C Thunderbolt II, Florida Eyaleti'nde kuş sürüsüne çarpması sonucu bölgeye yanlışlıkla üç adet BDU-33 eğitim bombasını düşürdü.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait taarruz uçağı A-10C Thunderbolt II, kuşun çarpması nedeniyle taşıdığı eğitim bombaları Florida Eyaleti’ne attı. ABD'nin Georgia Eyaleti'ndeki Moody hava üssünden eğitim uçuşu için havalanan A-10C Thunderbolt II savaş uçağı, Florida Eyaleti'nin Suwannee Springs yerleşimi yakınlarında kuş sürüsüne çarpınca eğitim amacıyla kullanılan ve her biri 11 kilogramın üzerinde ağırlıktaki üç BDU-33 eğitim bombasını düşürdü. Söz konusu eğitim bombaları 226 kilogramlık M1a-82 bombalarının taklidi olarak kullanılıyor. Moody hava üssünden yapılan açıklamada, taklit bombaların "yanlışlıkla" atıldığı belirtilerek mühimmatın düşük miktarda patlayıcı taşıdığı bu yüzden bulunması durumunda mühimmata dokunulmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. Bombaların henüz bulunmadığı belirtilirken, olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi ise verilmedi.

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