ABD salgınla boğuşuyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 328 artarak 193 bin 587'ye yükseldi.

Virüs bulaşan kişi sayısı ise 24 bin 249 artışla 6 milyon 486 bin 438'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 758 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 67 bini geçti.

ABD genelinde ise 741 bin 486 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 668 bin 787 vakayla Teksas ve 648 bin 269 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 91 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.