ABD saldırısında 32 Kübalı asker öldü: Venezuela’dan taziye mesajı

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, ABD tarafından gerçekleştirilen askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı asker için resmi taziye mesajı yayımladı. Resmi bildiride, söz konusu askerlerin, Venezuela ile Küba arasında yürütülen savunma ve iş birliği görevleri kapsamında görevde bulundukları açıklandı.

Venezuela hükümetinin yayımlamış olduğu resmi bildirinin tamamı şöyle; "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, görevlerini yerine getirirken hayatlarını feda eden 32 Kübalı savaşçıyı anarak saygı duruşunda bulunur. Bu askerler, iş birliği ve savunma görevleri çerçevesinde, 3 Ocak 2026 sabahının erken saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Venezuela topraklarına karşı gerçekleştirdiği suç niteliğindeki ve aşağılık saldırının bir sonucu olarak yaşamlarını yitirmiştir.

Bu personel, egemen devletler arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde faaliyet göstermekte olup, kurumsal koruma ve savunma görevlerini yerine getiriyordu. Görevleri esnasındaki tutumları, cesaret, disiplin ve barış ile bölgesel istikrara olan sarsılmaz bağlılıkla öne çıkmıştır.

Venezuela halkı ve Bolivarcı Venezuela Hükûmeti, Küba Devrimci Hükûmeti ile en derin dayanışmasını ifade ederek, Küba Cumhuriyeti Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez ile Küba Devrimi’nin tarihî liderlerinden Ordu Generali Raúl Castro Ruz’a destek ve kararlı duruşları için içten teşekkürlerini sunar. Venezuela ayrıca Küba Silahlı Kuvvetleri’ne kardeşçe bir kucaklaşma ve yaşamını yitiren savaşçıların ailelerine taziye mesajı iletir. Gösterilen bu fedakârlık, iki ülke arasında tarihsel kardeşlik, egemenlik ve ortak mücadele bağlarını daha da güçlendirmektedir.