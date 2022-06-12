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Sağlık ABD sağlık uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı
Sağlık

ABD sağlık uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sağlık uzmanları son zamanlarda tespit edilen Maymun Çiçeği vakalarının belirti göstermediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 02:50:00 -
ABD sağlık uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek için vakaları tespit edebilmenin önemli olduğunu söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Rochelle Walensky, "Vakalarda, hastalığın endemik olduğu Afrika ülkelerinden farklı olarak daha hafif ve vücudun sınırlı alanlarında kendini gösteren belirtiler gördük." ifadelerini kullandı.

Walensky, bu durumun bazı vakaların saptanamamasına dair endişelere neden olduğunu söyledi.

Mevcut vakaların hastalığın ateş, vücut ağrıları ve deri döküntüsü gibi karakteristik semptomlarını göstermediği belirtildi.

Maymun Çiçeği vakalarının, cinsel yollarla bulaşan diğer hastalıklarla karıştırılabileceğini ifade eden Walensky dikkatli olunması konusunda uyardı.

Dünya genelinde şimdiye kadar bin 300'den fazla Maymun Çiçeği vakası tespit edildi. Hastalık, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27'den fazla ülkede yayıldı.

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