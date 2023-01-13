ABD, safer petrol için kararlı olduklarını duyurdu! Sert tepki: Petrol kararı ortalığı karıştırdı

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, ülkesinin, 7 yıldır Hudeyde açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankeri dosyasında ilerleme görme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Özel Temsilci Lenderking'in açıklaması, ABD Dışişleri Bakanlığı Medya İletişim Ofisinin Twitter hesabında yayımlandı.

Lenderking, açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) petrol tankeri Safer'i kurtarma planını desteklemek için Hollanda ve Yemen'in Washington büyükelçilikleri ile ortak çabalarını sürdürmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Özel Temsilci Lenderking, ülkesinin Kızıldeniz'de yaşanabilecek insani, ekonomik ve çevresel felaketi önlemek için bu dosyada ilerleme görme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley, 8 Nisan'da, petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, 10 Mayıs'ta ise petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Yemen hükümeti de 22 Eylül'de, BM'nin Kızıldeniz'de tehlike oluşturan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüdü aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

BM yetkilisi Grisley ise 16 Kasım'da petrol tankerinin boşaltılmasına 2023 yılının başında başlanacağını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler de 19 Kasım'da Safer petrol tankerini boşaltmak için uygun bir gemi bulmak üzere BM ile anlaştıklarını duyurmuştu.