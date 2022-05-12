ABD, Rusya'yı bu sefer çıldırtacak! 'Rusya'nın Çeçenistan ve Suriye'deki faaliyetleri terörizm olarak...'

Rusya'nın terörizmin finansörü olarak tanıyan bir karar, ABD senatosunda onaylandı. Kararda Rus ordusunun Ukrayna'daki savaş suçlarıyla paralı asker kullanımı rapor ediliyor. Ayrıca Çeçenistan ve Suriye savaşlarından da bahsediliyor.

Çeçenistan vurgusu

Karar metninde Rusya Federasyonu hükümetinin İkinci Çeçen Savaşı sürecinde Başkan Vladimir Putin'in emriyle sivillere karşı kaba kuvvet kullanmak suretiyle bir "terör rejimi" uyguladığı belirtiliyor ve şu ifadelere yer veriliyor:

"Rusya Federasyonu hükümetinin Çeçenistan'ın başkenti Grozni gibi şehirlerde sivil yerleşimlere yönelik doğrudan saldırıları sonucunda, sivil vatandaşlardan sayısız erkek, kadın ve çocuk ölmüş yahut yaralanmıştır."

Suriye'ye dair ifadeler

Kararda Suriye ile ilgili olarak ise; daha evvel "terör destekleyicisi" olarak ilan edilen Beşar Esed'e verilen destekten şu ifadelerle söz ediliyor:

"Suriye'de yaşanan iç savaşa resmen dahil olduğu 2015 yılından itibaren Rusya Federasyonu pazar yerlerine, okullara ve sağlık kuruluşlarına yönelik onlarca saldırı düzenlemiştir.

Rusya Federasyonu hükümeti hâlihazırda terörizm finansörü devlet olarak tanınan Suriye rejimine, Suriye halkına yönelik savaşında maddî destek veriyor."

Wagner'in faaliyetleri

Kararda paralı asker şirketi Wagner'in Libya, Sudan, Suriye ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i öldürme girişimi de dahil Ukrayna'daki faaliyetlerinden ayrıca bahsediliyor.

Belgeyi kaleme alanlar, iki partinin senatörlerinden Demokrat Richard Blumenthal ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham.

Blumenthal, 'Amerika'nın Sesi'nden alıntı yaparak Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı başlatmasından evvel de terörizme destek verdiğini belirtti.

Blumenthal şunları söyledi:

"Topyekun işgalin başlamasından kısa bir süre evvel iki partili heyetin bir parçası olarak Ukrayna'yı ziyaret ettim. Meslektaşlarım, Başkan Zelenskiy'e sordular: Rus işgalinden endişe ediyor musunuz? Bize baktı ve şöyle cevap verdi: 'Ruslar, ülkemizi 2014'te işgal edip 14 bin insanımızı öldürdü.' Onlar, terörü yıllardır destekliyor ve artık bunun için hesap vermeleri gerekiyor."

Lindsey Graham da Putin'in 20 yıldır katliamların sorumluluğundan kaçındığını söyledi. Graham, ABD Senatosu'nun Rusya Federasyonu'nu terörizmin destekçisi ülke olarak tanımasını Ukrayna'ya destek yasasına eklemesi halinde bunun Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak meşruiyetini yitirmesi yolunda önemli bir adım olacağını kaydetti.

Kaynak: Mepa News