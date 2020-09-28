ABD, Rusya ve Fransa'nın itidal çağrısına Azerbaycan'dan cevap

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva katıldığı bir canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede tansiyonun yüksek olduğunu ve çatışmaların devam ettiğini aktaran Abdullayeva, Ermenistan'ın okul ve hastaneleri hedef aldığını açıkladı. Dün itibariyle savaş ilanı yapıldığını hatırlatan Abdullayeva "Köylerin işgalci Ermenilerden geri alınması büyük bir coşkuyla karşılandı" dedi.

Türkiye ve Pakistan haricinde diğer ülkelerden Ermenistan'a yönelik tepki göremediklerini ifade eden Abdullayeva, "Biz Türkiye'nin tüm kademesinden destek gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"İşgalci Ermenistan'a baskı yapılmalı"

30 yıldır Ermenistan ile diyalog süreci yürüttüklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Abdullayeva, "İtidal mesajları veren ülkeler İşgalci Ermenistan’a baskı yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Barış" sözünü diline dolayanların işgalci Ermenistan’a karşı hiçbir adım atmadığını vurgulayan Abdullayeva, Erivan yönetiminin provokatif hamlelerle diyalog yolunu kapattığını sözlerine ekledi.