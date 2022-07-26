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Dünya ABD-Rusya krizi uzaya taşındı! Beyaz Saray o iddiayı yalanladı
Dünya

ABD-Rusya krizi uzaya taşındı! Beyaz Saray o iddiayı yalanladı

Medyada Rusya'nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağına ilişkin haberler yansırken, ABD'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 22:59:00 -
ABD-Rusya krizi uzaya taşındı! Beyaz Saray o iddiayı yalanladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi.

Rusya'nın 2024'te ISS projesinden ayrılacağına yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine Kirby, "Rusya, ISS'den ayrılacağına ilişkin ABD'ye resmi herhangi bir bildirimde bulunmadı." ifadesini kulandı.

"Sözümüzü yerine getireceğiz"

Kirby, Rusya'nın projeden ayrılması durumunda bunun ISS üzerindeki etkilerini en aza indirmek konusunda çalışacaklarına işaret ederek, "Biz kendi açımızdan, ISS ortaklarımızla güvenli bir operasyon için çalışma sözümüzü yerine getireceğiz." dedi.

Biden, Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda kararını henüz vermedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini ancak zamanın henüz netlik kazanmadığını söyleyen Kirby, görüşmede, Tayvan, Ukrayna ve ABD-Çin rekabetinin yönetilmesi gibi konuların ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Kirby, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusundaki kararını henüz vermediğini belirterek, yapılacak görüşmenin en önemli konularından birinin de bu olmasını beklediklerini dile getirdi.

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