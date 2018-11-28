ABD, Rusları engellemek istiyor! Ukrayna krizini Batı kaşıyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Ukrayna römorkunu çarparak durdurmasının ardından iki ülke arasındaki kriz yeniden alevlendi. Ukrayna’nın NATO ve AB’ye girme konusundaki beyanını açıkladığı andan itibaren krizin başladığını belirten Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Ukrayna’nın batı dünyası ile entegrasyonu, NATO ve AB’nin, Rusya sınırlarına dayanması Rusya’nın milli güvenlik hassasiyetini çökertir. 2014’te Kırım’ın ilhakıyla Rusya bir kriz oluşturarak NATO’yu ve AB’yi kendi sınırlarından uzak tutmayı başardı. Bu durumun benzer bir örneği Gürcistan’da da yaşandı” şeklinde konuştu.

Ukrayna ve ABD’ye yaradı

Yılmaz, “Kriz Ukrayna’ya yaradı. Ukrayna tüm uluslararası haklarını BM’ye, NATO’ya ve AB’ye taşıdı. Diğer taraftan ise ABD’ye yaradı. Çünkü ABD, bu krizi bahane ederek Romanya’daki NATO üssünü daha çok geliştirecek ve Baltık ülkelerine daha çok asker yığacak. 1 ay öncesinde Ukrayna, Azak Denizi çevresine ABD askeri yerleştirmek istiyordu. Ama bu saatten sonra Rusya, Azak Denizi’ni askeri güçlere kapatır” ifadelerini kullandı.

Rusya, yedi Ukrayna askerini tutukladı

Kırım’daki Rus mahkemesi, Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya’nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 7’si hakkında “Rus karasularını ihlal ettiği” gerekçesiyle 2 aylık tutuklama kararı verdi. Diğer askeri personelin yargılamasının ise sürdüğü belirtildi.