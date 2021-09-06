ABD rezil olduğunu gizlemek için başarı hikayesi uyduruyor

Uluslararası basında yer alan haberde; ABD'nin Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettiği belirtildi.

Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.



Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.