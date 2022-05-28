ABD resmen panikledi! Türkiye'nin Suriye hamlesi dikkat çekti

2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra PKK’lı teröristleri Türkiye sınırından uzaklaştırma sözü veren ABD, Ankara’dan gelen “yeni harekat” açıklamasıyla panikledi. Washington’dan ardı adına açıklamalar yapılırken, ABD Barış Pınarı Harekatı’ndan önce Ruslara terk ettiği PKK bölgesindeki üslere geri dönüyor.

ABD'den peş peşe açıklama

Yeni harekât mesajları hem diplomasiyi, hem de Suriye’de sahayı hareketlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in "Suriye’nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz" açıklamasının ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby de "Endişeliyiz" diyerek PKK’nın Suriye kolu YPG ile temas halinde olduklarını söyledi.

Onlarca tır gönderildi

ABD’nin Suriye’deki saha unsurlarında da hareketlenme başladı. Irak üzerinden PKK/YPG işgali altındaki bölgelere silah ve askeri araç sevkiyatı hız kazandı. Velid Kapısı’ndan Suriye’ye giren onlarca TIR ve tanker, terör örgütünün işgali altındaki Haseke’ye ulaştı. Rejimin yayın organlarında görüntüleri yayınlanan konvoyda zırhlı araç, askeri mühimmat ve teçhizat bulunduğu belirtildi.

Muhtemel hedefler arasında

ABD’nin hareketliliği bununla da sınırlı değil. ABD askerleri 2019 yılında enkaza çevirdikten sonra Rus güçlerine bırakarak çekildiği üslere geri dönmeye başladı. Bu üslerden biri de Türkiye’nin muhtemel hedefleri arasında yer alan Ayn el Arap’ın (Kobani) güneyindeki Kharab Ashik üssü. Bu üsse lojistik ekipman ve teknisyenler gönderildi. 2019’da tahrip edildikten sonra Ruslara terkedilen üssün eski haline döndürüleceği kaydedildi.

Lavrov: Türkiye, Suriye'nin bölünmesine kayıtsız kalamaz

Rusya’nın Suriye’deki varlığına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD askerlerinin, Fırat Nehri’nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ettiğini kaydetti. Lavrov, "Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar. Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz" dedi.

İşte Kobani ve Münbiç'deki tüneller

PKK, Suriye’nin kuzeyinde alıkoyduğu kişiler için hücre hazırlıyor. ABD ve Rusya’nın verdiği taahhüde rağmen Türkiye sınırından çekilmeyen PKK’lı teröristler, Münbiç ve Ayn el Arap’ta (Kobani) işgal altında tuttuğu bölgelerde tünel kazıyor. Örgütün alıkoyduğu kişiler için yerin 4 metre altına inşa ettiği tüneller zindanlarla dolu. 2 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğindeki tüneller ve hücreler görüntülendi.

Tünellerde bulunan hücrelere, mazgallı çelik kapılar takılmış. İçeride de havalandırma boşlukları var. Farklı bölgelerde yüzlerce kilometre uzunluğundaki tüneller, hava saldırılarına karşı da betonla güçlendiriliyor. PKK’lı teröristler bu tünelleri, sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla da kazıyor. Tünellerin yapımında, alıkonulan siviller çalıştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’yla PKK’dan temizlenen bölgelerde de çok sayıda tünel bulunmuştu.