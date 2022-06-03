ABD resmen itiraf etti! Putin'in bu duruma çok kızacak

Rusya-Ukrayna savaşı 100. günde devam ediyor. Çatışma bölgesinden acı dolu haber ve görüntüler gelmeye devam ederken, ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir itiraf geldi.

ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, Ukrayna'ya destek için Rusya'ya siber saldırı düzenlediğini itiraf etti.

Sky News'a demeç veren Nakasone, ABD'li siber uzmanların Ukrayna'ya gönderildiğini ve Rusya'ya operasyonlar düzenlendiğini itiraf etti.

The Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nakasone, "Benim görevim Savunma Bakanlığı'na ve ABD Başkanı'na bir dizi seçenecek sunmak" dedi.

Ancak Nakasone, söz konusu operasyonlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmayı reddetti. Aynı zamanda yapılanın ordu ve sivil denetim tarafından gözlemlenen yasal çalışmalar olduğunun da altını çizdi. Aynı zamanda ABD, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde Rus hackerlerin olası müdahalelerini engellemek için şimdiden çalışmaların yürütüldüğünü de dile getirdi.

Aslında Nakasone, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın siber savunma sistemini güçlendirmesi için uzmanlar gönderdiğini söylemişti.

Nakasone, bu işlemlerin yasal şekilde yürütüldüğünü ve ABD'li siber uzmanların yabancı hackerlar ve stratejileri hakkında bilgi topladığını söylemişti.