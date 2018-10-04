ABD resmen dalga geçti! Mehmetçik'e karşı silah verdiği PKK'yı, Batman'dan dolayı kınadı!

Batman'da PKK'nın hain tuzağı sonucu 7 askerimiz şehit oldu. Teröre en büyük desteği veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Asfaltı delip mayın yerleştirdiler

Daha önceden toprak yolu kazıp altına bomba saklayan hain örgüt PKK, bu defa karot makinesini kullanarak asfaltı delip altına bombayı yerleştirdikten sonra yolu tekrar asfaltla kaplayarak saldırıyı düzenledi.