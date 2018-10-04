0553 313 94 23

ABD resmen dalga geçti! Mehmetçik'e karşı silah verdiği PKK'yı, Batman'dan dolayı kınadı!

PKK'nın en büyük hamisi ABD'nin Ankara Büyüelçiliğin'in Twitter hesabından yapılan açıklamada Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu saldırı kınandı ve "PKK saldırılarına son vermeli" denildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:47
ABD resmen dalga geçti! Mehmetçik'e karşı silah verdiği PKK'yı, Batman'dan dolayı kınadı!

Batman'da PKK'nın hain tuzağı sonucu 7 askerimiz şehit oldu. Teröre en büyük desteği veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde: 

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Asfaltı delip mayın yerleştirdiler 

Daha önceden toprak yolu kazıp altına bomba saklayan hain örgüt PKK, bu defa karot makinesini kullanarak asfaltı delip altına bombayı yerleştirdikten sonra yolu tekrar asfaltla kaplayarak saldırıyı düzenledi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:47
  1. Batman
  2. Ankara
  3. abd
  4. batman
  5. pkk

YORUM YAZ

  • Enver ZGEnver ZG57 dk önce
    CANIM YAAA
  • ihsihs1 sa önce
    Utanmadan bir de kınama mesajı yayınlıyorlar. PKK ya silahı veren kim? Baş sağlığı mesajıymış! Başınız kopsun.
  • ahmetahmet1 sa önce
    ALÇAK KAATİL MAKTÜLLERİN CENAZESİNDE!!!!!!!!!!!!!!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    abd nin kendisideğil dikkat edin elçiliği kına yakıyor
  • faynurfaynur1 sa önce
    herifler hem terörü besliyor hemde nispet yapar gibi kınıyoruz diyo la hevle vela kuvvete...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü!
  1. Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü!
  2. İşte MHP'nin belediye başkan adayları
  3. Beşiktaş maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan..
  4. Bakan Varank müjdeyi verdi! Dev..
  5. ABD'den Rusya'ya tehdit gibi açıklama!
  6. Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı..
  7. Mutfağa girenlere tavsiyeler
  8. Jandarma ekipleri Van'da 26 kişiyi..
  9. Sağlık Bakanlığı, gebe okullarıyla..
  10. Mevlüt Uysal: Can dostlarımızın..
  11. Fissür nedir?
  12. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
  13. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
  14. Doğum parası nereden ve nasıl alınır
  15. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
  16. Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
  17. Ümit Karan Makedon takımın başına geçti
  18. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası..
  19. Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu
  20. Berat Albayrak: Tarihe gömeceğiz!
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

Günün Karikatürü

4 Ekim 2018
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi