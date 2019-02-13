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ABD resmen açıkladı: Lazer güdümlü roket hibe edildi

Amerika Birleşik Devletleri, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket hibe etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
ABD resmen açıkladı: Lazer güdümlü roket hibe edildi

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket hibe etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (Advanced Precision Kill Weapon System/APKWS) lazer güdümlü roketlerini Lübnan ordusuna teslim ettiği belirtildi.

Lübnan'a yapılan roket yardımının 16 milyon dolar değerinde olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu lazer güdümlü roketlerin daha önce Lübnan'a teslim edilen A-29 Süper Tucano saldırı uçağı için önem arz ettiği kaydedildi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005 yılından bu yana Lübnan'a yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
  1. Beyrut Büyükelçiliği
  2. Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi
  3. A-29 Süper Tucano

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  • mehmet önenmehmet önen3 sa önce
    KATIL ABD TECAVÜZ ETMEYECEGI ESEGE OT VERMEZ
  • serosero3 sa önce
    borç alan emir alır!

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